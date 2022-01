Rio sobre Costa aberto ao diálogo. “É melhor não comentar que amanhã muda outra vez”

Rui Rio prefere não comentar a abertura do líder do PS para dialogar com todos os partidos (menos o Chega). “Eu tenho alguma dificuldade em comentar isso, porque o Sr. António Costa disse isso, mas antes tinha dito outra coisa exatamente ao contrário”, começou por dizer.

“Tenho receio que amanhã ainda diga outra diferente e eu hoje vou comentar uma coisa e amanhã já não tem validade, porque ele entretanto mudou outra vez”, continua, em reação às declarações de António Costa em entrevista à Renascença.

O líder do PS e primeiro-ministro admitiu, nesta segunda-feira, o diálogo com todos os partidos menos o Chega, mas as palavras não convenceram o presidente do PSD.

“À medida que a campanha eleitoral avança e chegamos a domingo, olhando para a caravana do Partido Socialista, ao que têm vindo a dizer – algumas coisas que nem merecem comentário – tudo leva a crer que cada dia dirão uma coisa, se for em contradição ao que está no dia anterior também não há problema, continua em frente”, criticou.