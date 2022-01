Legislativas. IL acusa BE de "desespero"

Veja também:

O presidente da Iniciativa Liberal (IL) considerou nesta segunda-feira que o convite de Catarina Martins para se reunir com António Costa em 31 de janeiro mostra que o Bloco de Esquerda (BE) está desesperado.

"Do lado do BE é mais uma ação que eu considero de desespero porque, depois de ter sido recusado e rejeitado não só no orçamento, mas em todos os debates que teve com o PS, anda a pedir reuniões que já sabe, à partida, que ele para já vai recusar", afirmou João Cotrim Figueiredo.

Numa arruada na Avenida da Igreja, em Lisboa, cidade onde se centrou a primeira semana de campanha eleitoral da IL, o liberal considerou que este "tipo de táticas e manobras de desespero de última hora" provam que o BE está a ir ao "sabor das sondagens e da opinião pública".

Estas críticas surgem depois de, no domingo, a coordenadora do BE, Catarina Martins, ter convidado o líder do PS para uma reunião no dia seguinte às eleições para um acordo de quatro anos, defendendo que só haverá confiança dos eleitores "se houver entendimento".