João Oliveira responde a Costa. “CDU é uma força de convergência e de soluções”

São os eleitores que dirão o que querem que aconteça no Parlamento e ao nível do Governo e irão dizê-lo através do voto, afirma João Oliveira, depois de António Costa se ter mostrado disponível para falar com todos os partidos a seguir às eleições.

“A questão essencial que está colocada é saber qual é a resposta que o povo português dá no dia 30 em relação àquilo que quer para o futuro. Como temos dito, independentemente daquilo que diga cada um dos partidos, é o povo português que decide no dia 30 aquilo que quer para a frente”, afirmou nesta sexta-feira, em Serpa.

O líder parlamentar comunista sublinhou de seguida que a CDU tem provas dadas no que diz respeito à convergência.

“Nós já demos provas que toda a gente conhece e reconhece de que a CDU é de facto uma força de convergência, uma força de soluções para o país e de convergência para que essas soluções sejam concretizadas”, destacou.

“E continuamos convictos de que, no dia 30, tendo o povo nas mãos essa possibilidade de decidir, com o voto na CDU, pela exigência dessa convergência e dessas soluções para os problemas que estão colocados”, conclui.