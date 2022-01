Costa diz que Moedas prefere novo aeroporto no Montijo, apesar de reservas de Rio

Segundo o socialista, o seu Governo herdou e “aceitou” a solução Montijo do executivo de Passos Coelho. Com Rui Rio na liderança do PSD, porém, não foi possível avançar. “O máximo que conseguimos obter do PSD foi um estudo, a avaliação ambiental estratégia”, queixou-se.

Em dezembro, o Presidente da República apelou para a necessidade de um “consenso mínimo nacional” sobre o novo aeroporto de Lisboa, e não esperar pelos resultados das eleições legislativas.

“Certamente, o que é medíocre é adiar o que tem que ser decidido”, disse.

Atualmente, em cima da mesa estão três hipóteses: aeroporto Humberto Delgado (principal), com o aeroporto do Montijo (complementar), aeroporto do Montijo (principal), com o aeroporto Humberto Delgado (complementar) e uma infraestrutura localizada no Campo de Tiro de Alcochete.

Em 18 de outubro, o Governo lançou um concurso público internacional para a realização da avaliação ambiental estratégica da futura solução aeroportuária de Lisboa.

Em entrevista à Renascença esta segunda-feira, António Costa falou sobre cenários pós-eleitorais, soluções para a falta de professores e outros temas.