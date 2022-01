Catarina Martins pede soluções de maioria que "afastem a direita do Governo"

Veja também:

A coordenadora do BE, Catarina Martins, defendeu hoje que a esquerda tem a responsabilidade de construir soluções de maioria que "afastem a direita do Governo", considerando que a campanha eleitoral não terá nenhum interesse se for sobre provocações.

Na Feira de Espinho, no distrito de Aveiro, paragem habitual da caravana do BE em todas as campanhas eleitorais, Catarina Martins ouviu muitas palavras de apoio, recebeu muitos abraços e promessas de votos, mas também ouviu queixas pelo chumbo do Orçamento do Estado e pela falta de entendimento à esquerda.

Um dia depois de ter convidado o líder do PS, António Costa, para uma reunião no dia seguinte às eleições para um acordo de legislatura, a coordenadora do BE insistiu, em declarações aos jornalistas, na responsabilidade de construir e desbloquear soluções, avisando que a direita se apresenta com uma "proposta de privatizar pensões" porque "representa as grandes seguradoras e não os pensionistas portugueses".

"É por isso que nós temos a responsabilidade de acabar com os cortes injustos nas pensões, sim, e de construir soluções que afastem a direita do Governo porque privatizar as pensões não melhorará a vida de ninguém", apelou, garantindo que "o Bloco de Esquerda assume a sua responsabilidade e o seu mandato por inteiro".