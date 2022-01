António Costa: “Sócrates entendeu que o PS devia ser uma espécie de guarda pretoriana no seu processo judicial”

Na semana passada, em entrevista à “CNN Portugal”, José Sócrates, ex-primeiro-ministro, afirmou merecer do PS mais “deferência”. "Quem quer maioria absoluta talvez devesse começar por não desmerecer a única que o PS teve", atirou.

Em entrevista à Renascença esta segunda-feira, António Costa garantiu que o PS nunca excluiu Sócrates da sua história. “Não fazemos como o estalinismo”, começou por dizer.

Mas, logo de seguida, distanciou-se do antigo primeiro-ministro.

"O PS nunca confundiu a situação judicial de Sócrates com a história do partido. Goste-se ou não, ele faz parte da história do PS. A única divergência que surgiu foi que Sócrates entendeu que o PS devia ser uma espécie de Guarda Pretoriana no seu processo judicial, que ele entende ser de natureza política", disse.

Recorde-se: António Costa foi ministro do primeiro Governo de José Sócrates. Saiu em 2007 para entrar na corrida à câmara de Lisboa. O atual líder do PS ainda chegou a ir visitar de Sócrates na prisão em Évora.