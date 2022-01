A campanha nas redes. “É o tempo das sondagens e importa lembrar que 'likes' não são votos”

Veja também:

No arranque da última semana de campanha, a força dos partidos também se mede nas redes sociais e, por enquanto, os “resultados são ambíguos”, avança Gustavo Cardoso, investigador do Media Lab do ISCTE.

“Por um lado, no top dos líderes do Facebook, temos André Ventura e António Costa e, muito longe, temos Catarina Martins, Rui Rio, Cotrim Figueiredo e Rodrigues dos Santos. Mas, se olharmos para o top dos partidos no Facebook, aquilo que verificamos é a liderança por parte do Chega, o PS e o PSD empatados e, depois, IL,PAN e PCP”, explica o académico.