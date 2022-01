Legislativas: Costa diz que não é momento para escolher "quem multiplica conflitos", mas quem constrói pontes

António Costa exemplificou a sua capacidade de fazer pontes com o processo de unificação socialista na cidade de Vizela onde, em 2017, Vítor Hugo Salgado foi eleito presidente da Câmara como independente, depois de ter saído do PS, antes de voltar a apresentar-se como candidato socialista nas autárquicas deste ano, tendo ganhado com 74% dos votos. .

"Aqui em Vizela a família socialista dividiu-se, uns votaram no PS, outros votaram no Vítor Hugo Salgado, que concorreu como candidato independente. Mas, como em todas as famílias isto acontece, o que é necessário é que quem está à frente da família saiba dialogar, saiba estender mão, saiba voltar a convidar e a unir, e não a agravar os conflitos", frisou.

Pretendendo assim concluir o que disse ser um "processo de unidade, de aproximação" e de reencontro de todos em Vizela, António Costa entregou um cartão de militante do PS a Vítor Hugo Salgado, que disse ter trazido diretamente da sede nacional do PS, no largo do Rato, em Lisboa, com o autarca, emocionado, a afirmar ser um momento de "grande satisfação pessoal". .

Costa defendeu que estes "não são tempos nem para aventuras, nem para conflitos, nem para crises políticas em cima da crise sanitária, económica e social" que os portugueses estão "todos a querer vencer".