Legislativas: Costa considera que BE deve pedir desculpa por ter rompido a unidade de esquerda em 2020

"Percebo que partidos que já em 2020 quiseram romper a unidade da esquerda precisem agora de arranjar um bode expiatório. Mas a única coisa que o Bloco de Esquerda tem a fazer é pedir desculpa por ter rompido com a unidade de esquerda em 2020", respondeu o líder socialista, numa alusão à votação do Orçamento do Estado para 2021.

António Costa falava aos jornalistas depois de uma ação de rua em Guimarães, depois de confrontado com a acusação de Catarina Martins de que o PS está a quebrar todas as pontes de diálogo entre os partidos de esquerda.

O secretário-geral do PS afirmou hoje que o Bloco de Esquerda deve pedir desculpa por ter rompido a unidade de esquerda e adiantou que, em matéria de diálogo político, não recebe lições da coordenadora bloquista, Catarina Martins.

Um Orçamento que foi viabilizado pelos votos a favor do PS, as abstenções do PCP, PEV, PAN e pelas duas deputadas não inscritas e que foi rejeitado pelo PSD, Bloco de Esquerda, CDS-PP, Iniciativa Liberal e Chega.

Em 2020, segundo António Costa, "quando não havia ainda um único português vacinado, quando a pandemia da covid-19 estava mesmo no pico, o Bloco de Esquerda, em vez de se manter junto ao PS e ao PCP, rompeu e ficou sozinho a votar com a direita".

"Não recebo lições da Catarina Martins", rematou, no final de uma animada arruada, que juntou várias centenas de socialistas e que aconteceu horas depois de outra, do PSD, no mesmo local.

No percurso pelas ruas do centro histórico de Guimarães, António Costa teve sempre ao seu lado o presidente da Federação de Braga, Joaquim Barreto, e o cabeça lista socialista por este círculo eleitoral, José Luís Carneiro, que é secretário-geral adjunto do PS.

Com bombos a animar a ação de rua, António Costa recebeu sucessivos abraços de apoiantes socialistas e, já junto ao Largo da Oliveira, entregaram-lhe um ramo de rosas. Pós uma rosa na lapela no casaco e entregou o resto à sua mulher, Fernanda Tadeu, que começou a distribuí-las.