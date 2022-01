Rui Moreira: "Rio passa o tempo a falar dos julgamentos de tabacaria, porque quer ser ele a fazê-los"

O autarca que o tribunal considerou não ter prejudicado os interesses da Câmara Municipal do Porto para beneficiar os interesses da empresa Selminho, diz que recebeu telefonemas do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, do primeiro-ministro, António Costa, de Pedro Santana Lopes, e dos líderes dos partidos que o apoiam na liderança da cidade do Porto. Rui Rio ficou fora desse leque de pessoas que manifestaram solidariedade.

O presidente da Câmara do Porto Rui Moreira voltou, na noite deste sábado, a criticar Rui Rio devido à postura que o líder do PSD teve ao longo do Caso Selminho, no qual o autarca agora foi absolvido. Moreira diz ainda que não reconhece nenhuma autoridade especial a Rio no plano ético.

O líder do PSD, apesar de questionado pelos jornalistas, tem recusado comentar a absolvição de Rui Moreira determinada pelo Tribunal de São João Novo, no Porto.

"Ele teve um problema com o dr. Silvano a quem desejo a quem desejo todas as felicidades", lançou.

"Não estava à espera. Acho que lhe ficava bem, mas não me surprendeu", confessou. Isto ao mesmo tempo que lançou uma farpa ao candidato do PSD ao cargo de primeiro-ministro.

Durante a campanha para as eleições autárquicas, Rui Rio descartou a possibilidade de apoiar Rui Moreira a um terceiro mandato, considerando que o atual presidente da Câmara do Porto "não é confiável" e misturou negócios imobiliários da família com gestão autárquica.

"Tem interesses imobiliários num dado município e vai para presidente da câmara desse município, ao ponto de ter uma acusação pesada e grave por força de ter misturado gestão autárquica com a gestão do património imobiliário da sua família", afirmou o líder do PSD à época em entrevista ao Observador.

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, foi esta sexta-feira absolvido no caso Selminho, em que era acusado de prevaricação e arriscava a perda de mandato na autarquia.

A leitura do acórdão do mediático processo (consulte em versão PDF) terminou no Tribunal de São João Novo, no Porto. O coletivo de juízes concluiu que não havia provas para condenar o autarca.



O Ministério Público não conseguiu provar que Rui Moreira tenha influenciado a resolução do acordo entre a Câmara Municipal do Porto e a Selminho, indica o tribunal.