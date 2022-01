PS da Câmara de Lisboa assegura que vai viabilizar orçamento municipal para 2022

A discórdia começou na quinta-feira, no âmbito da reunião privada de câmara em que estavam a ser discutidas e seriam votadas as propostas de orçamento e de grandes opções do plano para 2022-2022, mas que foi suspensa após o PS ter alertado para "um erro de 40 milhões de euros" na distribuição das verbas, nomeadamente na habitação.

A posição dos socialistas surge na sequência das declarações do presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, que governa a cidade sem maioria absoluta, em que afirmou que houve "uma quebra de confiança" com os vereadores do PS e manifestou dúvidas sobre se manteriam o sentido de voto de abstenção para viabilizar a proposta de orçamento municipal para 2022.

De acordo com o anunciado hoje pelos vereadores do PS, o presidente da Câmara de Lisboa já alterou a rubrica do orçamento que levou à suspensão da sua votação, na última reunião de câmara, o que confirma "a existência de um erro nos mapas orçamentais colocados à votação".

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara de Lisboa garantiu que "não há absolutamente erro nenhum no orçamento", explicando a situação: "Nos muitos quadros de um anexo, não do orçamento, mas das grandes opções do plano, quando se classificaram os vários tipos de despesa, num dos quadros em que tinha uma parte desse valor que era habitação tinha também reabilitação, sobretudo reabilitação, por exemplo, de creches".

Na sexta-feira, Carlos Moedas disse ainda que vai "tentar fazer tudo" para que a próxima reunião do executivo para votação da proposta de orçamento municipal para 2022 "seja já na segunda ou na terça-feira".

Em resposta, os vereadores do PS confirmam "disponibilidade total" para votar o orçamento "na próxima segunda ou terça-feira, assim o presidente da autarquia finalmente marque uma nova reunião".

A governar a cidade sem maioria absoluta, o executivo presidido por Carlos Moedas (PSD), com sete eleitos da coligação "Novos Tempos" (PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança), deverá conseguir a viabilização da proposta de orçamento, uma vez que os cinco vereadores do PS já anunciaram que se vão abster e justificaram esse sentido de voto "por uma questão de princípio democrático e de salvaguarda da estabilidade na gestão da autarquia", ressalvando que tal "não significa concordância".

Os vereadores do PCP, do BE, do Livre e a vereadora independente Paula Marques (eleita pela coligação PS/Livre) já anteciparam que vão votar contra.

Este é o primeiro orçamento municipal do mandato 2021-2025, sob a presidência do social-democrata Carlos Moedas, em que a proposta apresentada prevê uma despesa de 1,16 mil milhões de euros para este ano, valor "muito alinhado" com o aprovado para 2021, sob a liderança do PS, que foi de 1,15 mil milhões de euros.

No atual mandato (2021-2025), o executivo é composto por sete eleitos pela coligação "Novos Tempos" (três do PSD, dois do CDS-PP e duas independentes), que são os únicos com pelouros atribuídos, sete pela coligação "Mais Lisboa" (cinco do PS, um do Livre e uma independente), dois da coligação PCP/PEV (ambos do PCP) e uma do BE.