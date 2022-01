Pedro Nuno Santos. "Se Rui Rio acha que sou papão, então vote em Costa"

O dirigente socialista Pedro Nuno Santos afirmou este sábado que, se o líder social-democrata, Rui Rio, acha que ele é um "papão", então vote em António Costa para evitar uma alegada radicalização à esquerda do PS. "Se o doutor Rui Rio acha que eu sou um papão, então só tem uma solução: votar em António Costa", afirmou Pedro Nuno Santos, com o líder socialista a seu lado a reagir com uma gargalhada. . No frente a frente televisivo com António Costa, o presidente do PSD advertiu que o atual primeiro-ministro pode não formar Governo mesmo em caso de maioria relativa do PS, dando então lugar a Pedro Nuno Santos, que classificou como fazendo parte de uma ala radical à esquerda. O também ministro das Infraestruturas e da Habitação falava aos jornalistas durante uma arruada na marginal de Espinho, onde acompanhou o secretário-geral do PS, António Costa. Pedro Nuno Santos frisou que o "Governo tem objetivamente melhorado a vida das pessoas e aquilo que a direita e o PSD" prometem "é uma travagem brusca na melhoria das condições de vida dos portugueses". .

Questionado sobre o seu futuro na liderança do PS, Pedro Nuno Santos respondeu: "Por amor de Deus, estamos numa campanha muito importante com o melhor político português a candidatar-se a primeiro-ministro. O que temos de fazer é assegurar uma grande vitória no dia 30". À semelhança de António Costa, Pedro Nuno Santos também apelou a que os portugueses deem uma maioria absoluta ao PS, frisando que os portugueses entendem a necessidade "de uma maioria claramente reforçada" que dê estabilidade. "Os portugueses não gostam de andarmos constantemente em eleições, e só há uma forma de nós conseguirmos garantir que o país tem estabilidade e que um Governo tem o período necessário para fazer o seu trabalho: é dando uma grande maioria ao PS, é para isso que nós estamos a trabalhar, todos concentrados". Interrogado se uma "grande maioria" significa "maioria absoluta", Pedro Nuno Santos respondeu: "É maioria absoluta, é claro, é a maior maioria que nós pudermos ter, para podermos conseguir governar com estabilidade". Costa diz que gosta trabalho em equipa e não de excluir O secretário-geral do PS aproveitou a presença de Pedro Nuno Santos ao seu lado para marcar diferenças face ao presidente do PSD, salientando que gosta de trabalhar em equipa e não de excluir. Costa respondeu que os avisos do PSD sobre uma radicalização dos socialistas à esquerda não passam de “histórias da carochinha”. “Aquilo que verdadeiramente seria um papão era um país governado pelo doutor Rui Rio” contrapôs, numa alusão crítica à política económica preconizada pelo líder social-democrata.