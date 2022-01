Luís Montenegro junta-se a Rio na campanha. Sinal de que "o PSD está unido", diz Rio

Na campanha do PSD, o ex-candidato à liderança Luís Montenegro juntou-se esta tarde a Rui Rio. Primeiro, numa arruada em Santa Maria da Feira e depois em Espinho. Um sinal de que o partido está unido, para o líder do partido.

"É importante para demonstrar que o PSD está unido, na tentativa, que acho que vamos conseguir, de ganhar as eleições de 30 de janeiro. Não é só o Dr. Luís Montenegro, outras pessoas que nas disputas internas não estiveram no mesmo campo que eu, também têm apoiado. Não deixa dúvidas nenhumas de que o PSD está unido", afirmou Rui Rio, em declarações aos jornalistas.



Já Luís Montenegro assegura que as divergências dentro do PSD são coisa do passado. E questionado sobre se regressa à oposição no partido, caso Rui Rio perca as eleições, Montenegro diz que esse será um problema que o PS terá de enfrentar. "Essa pergunta tem de ser colocada a Pedro Nuno Santos, Fernando Medina, Ana Catarina Mendes, Mariana Vieira da Silva, porque eles é que terão um problema de sucessão no PS no dia 31 de janeiro de 2022."



Sobre uma eventual disponibilidade para um governo do PSD, Luís Montenegro diz que "vamos primeiro ganhar as eleições; sobre o Governo, o primeiro-ministro tratará dele".



Já Rui Rio, questionado sobre se conta com Luís Montenegro para o futuro PSD depois das eleições, Rui Rio afirma: "está visto que sim, se está aqui é porque posso contar com ele".



A comitiva laranja termina o dia de campanha em Aveiro.