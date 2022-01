Legislativas: Em Braga, Ventura ouviu Fátima a pedir-lhe para "deixar de ser racista" com os ciganos

A arruada do Chega em Braga foi interrompida por uma mulher cigana que pediu a Ventura para "deixar de ser racista", com o líder do Chega a alegar que "muitos ciganos" não trabalham, apesar de estudos apontarem no sentido contrário.

"Não pode ser racista para os ciganos, que somos seres humanos como os outros. Todos trabalhamos", disse Fátima Romero, que decidiu furar a comitiva do Chega, com algumas dezenas de pessoas, para confrontar André Ventura.

O líder do Chega insistiu que não é racista e que o que o seu partido quer é "que os ciganos trabalhem" como "todos os outros".

"Mas nós trabalhamos. A sua etnia também tem uns que trabalham e outros que não trabalham", respondeu a mulher, de 58 anos.