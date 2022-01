Legislativas: CDU acusa PS de "enorme cinismo" por fazer propaganda com semana de quatro dias de trabalho

"Vir agora, em tempo de campanha eleitoral, dizer que se quer refletir sobre a semana de quatro dias de trabalho é de um enorme cinismo e hipocrisia, quando ao mesmo tempo se empurram milhares de trabalhadores para bancos de horas que lhes roubam tempo roubam tempo para a família, desorganizam a vida e prejudicam a saúde", disse João Oliveira, durante um comício em Almada.

Na segunda-feira, durante encontro organizado pelas Mulheres Socialistas, em Lisboa, o secretário-geral do PS e primeiro-ministro, António Costa, considerou que a semana de quatro dias de trabalho é um "debate que é necessário fazer".

Para o PCP, não é só na semana de trabalho de quatro dias que se vê a "hipocrisia" no discurso dos socialistas, apontou o membro da Comissão Política do Comité Central do PCP.

Na opinião de João Oliveira, há uma dissonância entre as palavras e as intenções de António Costa: "Não se combate a direita dizendo mal em palavras, ao mesmo tempo que se admite vir a fazer arranjinhos com a mesma direita que se diz querer combater".