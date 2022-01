Últimas sondagens encurtam distâncias entre PS e PSD

PAN e Livre têm registam poucas variações nos últimos dias. Reúnem agora 1,9% e 1,5% das intenções de voto, respetivamente. O CDS está com 1% dos votos.

Segundo o inquérito, realizado entre domingo e quarta-feira, para a TVI/CNN, já depois de os partidos começarem a campanha eleitoral, a Iniciativa Liberal mantém a tendência de subida e ultrapassa o Chega que continua a perder votos mantendo-se, no entanto, à frente de Bloco de Esquerda e CDU.

Já o PSD recupera e está agora com 33%, num aumento de três pontos percentuais face à sondagem anterior, antes de concluídos os debates televisivos.

De acordo com a sondagem diária da TVI/CNN , tendo em conta os intervalos de confiança mínimos e máximos, PS e PSD estão pela primeira vez em empate técnico.

Já o PSD de António Costa continua em queda e está agora nos 36,5% , quando há três dias atingia o seu ponto mais alto com 40,1% das intenções de voto.

O PSD de Rui Rio mantém a tendência de subida e regista agora 32,9% , o seu valor mais alto, quando três dias antes estava no seu ponto mais baixo (28,8%).

Neste momento, o agregador de sondagens da Renascença estima que, se as eleições fossem hoje, o PS venceria, sem maioria absoluta, com 38% dos votos.

De acordo com este modelo, disponível numa página interativa da Renascença, com atualização diária, o Partido Socialista segue na frente, com sete pontos percentuais de avanço sobre o PSD, que soma 30,7% das intenções de voto estimadas.

O Bloco de Esquerda fica na terceira posição, com 5,7%, Seguem-se CDU (5,2%), CDS-PP (1,5%), PAN (2%) e Chega (6,8%).