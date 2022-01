Semana nas redes começou séria, mas acabou com gatos, cães, coelhos e outros bichos

A primeira semana de campanha eleitoral “começou séria, com os temas importantes para a vida das pessoas”, após os debates entre candidatos, e terminou com “afetos” dos candidatos - nomeadamente em relação aos seus animais. Quem faz o resumo é Gustavo Cardoso, investigador do Media Lab do ISCTE.

O gato Zé Albino de Rui Rio, o gato Camões de Rui Tavares e a cadela Bala de Cotrim Figueiredo dominaram as partilhas no Twitter - André Ventura respondeu depois com a coelha Acácia, que chegou ao top de publicações no Facebook e Instagram, entre os partidos políticos.