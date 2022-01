Rosa Mota chama "nazizinho" a Rui Rio

“Nazizinho”. Foi desta maneira que a campeã olímpica Rosa Mota classificou o líder do PSD e candidato a primeiro-ministro, Rui Rio.

Rosa Mota falava esta sexta-feira de manhã numa acção de campanha de António Costa para as eleições legislativas.

Falando em Montes Claros, em Lisboa, num encontro que a organização da caravana do PS descreveu como sendo com independentes, a atleta não poupou nas palavras ao falar do que o líder do PSD fez como autarca no Porto.

“Eu realmente não percebo como é que as pessoas não conseguem ver o que se tentou destruir naquela cidade. A [companhia de teatro] Seiva Trupe… E também aquela parte dele que - ia dizer uma palavra, mas é feia, não se pode -, ele é que manda, é um nazizinho e o resto põe de lado”, disse Rosa Mota numa conversa com apoiantes do primeiro-ministro e líder do PS, António Costa.

Rosa Mota falava esta manhã numa ação de campanha do PS em Lisboa, onde garantiu o apoio a António Costa.