“Regionalização não implica mais despesa pública nem cargos políticos”

Luísa Salgueiro, presidente da Associação Nacional de Municípios (ANMP), acredita que é desta que a regionalização vai avançar com o referendo prometido por António Costa para 2024. O tema esteve em debate no podcast Em Nome do Voto, da Renascença.



A também presidente da Câmara de Matosinhos considera que é preciso esclarecer as pessoas que a criação de regiões não vai aumentar a despesa.

“Devemos comunicar corretamente no sentido de mostrar às pessoas que não haverá mais lugares políticos, mais lugares de nomeação, que é sempre algo negativo para a opinião pública, que entende que se está a criar apenas espaço de participação para lugares políticos. Em relação à despesa, é imprescindível que sejamos capazes de mostrar que regionalizar não implica aumentar a despesa pública. Pelo contrário, significa melhor execução com mais ganhos para as populações com a mesma despesa ou até redução da mesma”, garante a autarca socialista.

Luísa Salgueiro dá exemplos concretos para argumentar que a regionalização não trará a Portugal uma multiplicação de cargos e encargos para o erário público.

“Estaríamos a falar de 300 pessoas a nível legislativo e 35 executivos. O número pode parecer significativo, mas temos de pensar que isto não é a somar ao que já existe. As assembleias regionais podem ser acumuladas e partilhadas com pessoas eleitas para assembleia municipais e os sete executivos por região, naturalmente, são compensados por serviços de direções-gerais que têm de ser substituídas.”