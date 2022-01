"Nazizinho". Costa demarca-se de expressão usada por Rosa Mota contra Rio

Veja também:

O secretário-geral do PS reagiu hoje à expressão "nazizinho", utilizada por Rosa Mota para qualificar Rui Rio, afirmando que "nunca" utilizou esse termo e que, apesar de estar muito grato pelo apoio da maratonista, "cada um fala por si".

"Eu estou muito grato pelo apoio que ela me deu, estou muito grato pelos apoios de todos os cidadãos e cidadãs independentes, [que] quiseram expressar o seu apoio. Naturalmente cada um fala por si, eu falo por mim e nunca utilizei essa expressão", afirmou António Costa.

O secretário-geral do PS respondia aos jornalistas numa arruada na Guarda, reagindo às palavras proferidas pela maratonista e campeã olímpica Rosa Mota que, numa ação de campanha do PS hoje de manhã em Monsanto, Lisboa, apelidou Rui Rio de "nazizinho" devido ao seu desempenho enquanto presidente da Câmara Municipal do Porto, entre 2002 e 2013.

O também primeiro-ministro frisou que "Rosa Mota é uma pessoa muito querida de todos os portugueses, uma grande campeã" que deu "muitas alegrias", considerando que a expressão "nazizinho" é "uma palavra e uma expressão que ela disse, que é dela".

Rui Rio disse esta sexta-feira que o líder do PS lá sabe quem “mete dentro da sala”. O presidente do PSD, em campanha pela Figueira da Foz, reagia à declaração da campeã olímpica Rosa Mota.



“Eu nem vou conferir grande importância porque acho que é dar importância demais a quem não a deve ter. Agora, não é essa a forma de se fazer campanha nem politica. A minha não é, mas o doutor António Costa é que sabe quem mete dentro da sala”, declarou, aos jornalistas, o líder social-democrata.