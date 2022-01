Legislativas. Mais de 310 mil eleitores querem votar antes de dia 30

O número total provisório de cidadãos eleitores que se inscreveram para votar no voto antecipado em mobilidade é superior a 310 mil.

As inscrições terminaram na quinta-feira, dia 20. Os eleitores que tenham se tenham inscrito, mas que não consigam exercer o seu direito de voto no dia 23 (domingo), podem votar no dia 30.

Num comunicado enviado nesta sexta-feira, o Ministério da Administração Interna reforça o apelo a todos para o rigoroso cumprimento das normas de segurança sanitária durante o exercício de voto, nomeadamente:

utilização de caneta própria;

utilização de máscara;

distanciamento social;

higienização das mãos.

Recorde-se que, no dia 30, quem está em situação de isolamento por causa da Covid-19 deve votar entre as 18h e as 19h – é a recomendação do Governo, conhecida na quinta-feira e que o Ministério da Administração Interna espera que “seja ouvida e acatada, tal como as anteriores”.

“A única garantia” sobre a deslocação às urnas dos eleitores confinados entre as 18h00 e as 19h00 “é o histórico do comportamento exemplar” dos portugueses durante a pandemia, reforçou.