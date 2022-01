Braga garante voto antecipado “em segurança e sem filas”

No Altice Fórum Braga fazem-se os últimos testes antes do voto antecipado marcado para domingo. As mesas de voto já estão montadas e os circuitos definidos.

“Vamos percorrer os corredores e perceber se os percursos estão percetíveis. Se for simples para nós é simples para qualquer pessoa”, explica Carlos Silva, coordenador da operação do voto antecipado em Braga, em entrevista à Renascença.

A ideia é criar um sistema eficaz que "evite filas e tempo de espera”. “A pessoa chega, vai votar e vai embora em menos cinco minutos”, antecipa Carlos Silva, que conta com o apoio da tecnologia para agilizar o processo no dia do ato eleitoral.

“Temos pessoas com tablets que fazem a chamada de forma automática e temos ecrãs gigantes no exterior para que as pessoas possam seguir as orientações.”