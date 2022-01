ANAFRE acredita que janela horária para infetados não vai ser cumprida

"Eu estou convencido de que há muita gente que não vai respeitar o horário das seis às sete, e poderá ir fazer o seu voto no horário normal, assim como há gente que irá votar das seis às sete e que não está infetada”, adianta o autarca que preside à União das Freguesias de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades, em Coimbra.

Jorge Veloso lembra por outro lado que “hoje com a terceira dose há muita gente que não apresenta nenhum sintoma e que poderá estar infetado” e lamenta que não seja possível “criar um corredor diferente para aquelas pessoas que vão votar das seis às sete”, porque, “em primeiro lugar, não sabemos em que mesas vão votar e há secções de votos com 30 mesas, e por outro lado, “a maior parte das freguesias de médias e pequena dimensão faz o ato eleitoral nas escolas primárias, que em alguns casos são centenárias, e onde não há condições para se conseguir fazer uma separação das pessoas".

O Presidente da ANAFRE antecipa um aumento da abstenção nas próximas legislativas, e reconhece ser difícil encontrar melhores soluções, no atual contexto de pandemia. “Quando se condiciona um horário, e ele não é rígido, é apenas um conselho, mas quando se faz isto o que pode acontecer é um maior afastamento das urnas, a nível geral”, sublinha. O autarca não está contra a medida, mas “parece-me que é capaz de contribuir para uma maior abstenção” e refere não ter uma melhor solução.

Durante o processo de preparação do ato eleitoral, a ANAFRE teve duas reuniões com a administração eleitoral, mas em nenhuma delas se abordou a questão do voto das pessoas em isolamento. “Nada foi definido, nem sequer foi ventilada essa questão do voto dos confinados, pois estava tudo muito indeciso e não se sabia se os confinados iam votar em casa como foi nas presidenciais", refere Jorge Veloso.