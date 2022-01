Voto antecipado. Mais de 285 mil eleitores vão votar já no próximo domingo

O número de cidadãos eleitores que se inscreveram para votar no voto em mobilidade, até às 19h00 desta quinta-feira, é de 285.508.

De acordo com os dados registados pela Administração Eleitoral (AE) da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna para votar em mobilidade no dia 23 de janeiro, tinham-se inscrito 247.047 cidadãos eleitores até às 23h59 de quarta-feira.



A inscrição para o voto antecipado em mobilidade decorre até hoje, às 23h59, em www.votoantecipado.mai.gov.pt.