Rio espera que haja no PS quem queira reformas "e provoque alguma turbulência"

Veja também:

O presidente do PSD voltou nesta quinta-feira a acusar António Costa de não querer reformar nada, mas disse esperar que, "dentro do PS, haja quem queira e provoque alguma turbulência".

Rui Rio falava aos jornalistas no final de uma ação de rua em Bragança e, a propósito do debate das rádios, pronunciou-se sobre uma falta de vontade do secretário-geral do PS, António Costa, de alterar a Constituição ou a lei eleitoral.

Tal como tem dito nos últimos anos, o líder do PSD referiu que há reformas necessárias em vários setores da sociedade "que estão enquistados" e que só se podem fazer com os votos dos dois maiores partidos.

"Temos de ter coragem, o PS não quer... Olhe, só posso fazer a campanha que faço e se o PS não quer, que pelo menos dentro do PS haja quem queira e provoque alguma turbulência, e acabemos por ter um PS com uma atitude mais reformista", afirmou.

"Sem essa atitude, não mudamos o país e andamos a discutir 1% do IRS ou do IRC", lamentou.

Questionado se já espera pelo sucessor de António Costa, Rui Rio riu-se e disse apenas: "Não estou à espera, nem deixo de estar. O que eu disse foi que corremos o risco de isso acontecer".

Apesar de ter admitido que apenas viu um pouco do Debate da Rádios "enquanto se arranjava" antes da iniciativa em Bragança (razão pela qual não marcou presença), Rio respondeu a cerca de 15 minutos de perguntas – mesmo com o sino da igreja a dar as badaladas do meio-dia – muitas relacionadas com esta discussão.

Diz ter retido a parte em que António Costa afirmou que não se justifica nenhuma revisão constitucional para mexer em áreas como, por exemplo, a saúde, que tem sido um dos temas de eleição da campanha social-democrata. Daí, o apelo a mais ambição e coragem para uma atitude reformista.