O presidente do PSD, Rui Rio, esteve esta quinta-feira temporariamente ausente da campanha durante 40 minutos.

O líder social-democrata chegou ao final da arruada em Vila Real a sangrar do nariz e teve de ser assistido.

Depois da ação de rua, Rui Rio tinha agendada uma uma talk sobre Economia e Finanças.

A sessão conta com a presença de Joaquim Sarmento, presidente do Conselho Estratégico Nacional do PSD.