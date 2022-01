Não será permitido usar máscaras comunitárias para ir votar

Não será permitido utilizar máscaras comunitárias no dia de eleições. Apenas é autorizada a utilização de máscaras cirúrgicas ou FFP2 aos eleitores e é da responsabilidade das câmaras municipais distribuir máscaras aos eleitores que se apresentem nos locais de votação sem máscara.

A Direção-Geral de Saúde (DGS) já emitiu o parecer técnico das estratégias de saúde pública para as eleições e aconselha o aumento do "número de locais de votação, especialmente nos locais mais populosos".

As pessoas em isolamento estão obrigadas ao "uso permanente de máscara facial cirúrgica ou máscara FFP2", e são aconselhadas ao "uso de transporte individual ou deslocação a pé. Não se recomenda a utilização de transportes públicos coletivos e individuais de passageiros".

A DGS deixa ainda a recomendação para que as assembleias de votos estabeleçam "um horário de votação recomendado para os eleitores que estejam em confinamento obrigatório".

O Governo recomendou esta quinta-feira aos eleitores que se encontram em confinamento obrigatório devido à covid-19 para votarem a 30 de janeiro entre as 18h00 e as 19h00, aconselhando os restantes cidadãos a fazê-lo entre as 8h00 e as 18h00.

O Conselho de Ministros aprovou hoje uma norma que contempla uma exceção para as pessoas em situação de confinamento obrigatório devido à covid-19 poderem sair de casa a 30 de janeiro para votarem.

“O Governo recomenda que as pessoas que não estão confinadas votem no período entre as 8h00 e as 18h00 e as pessoas que estão em confinamento, e que nesse dia vão poder sair, exerçam o direito de voto entre as 18h00 e as 19h00”, disse a ministra da Administração Interna Francisca Van Dunem, na conferência de imprensa após o Conselho de Ministros

A ministra ressalvou que o Governo “não tem poderes para impedir as pessoas de votarem no horário que entenderem”, mas confia no civismo que os portugueses têm demonstrado.

A norma de exceção foi aprovada pelo Governo após o parecer do conselho consultivo da Procuradoria-Geral da República (PGR) que concluiu que os eleitores sujeitos a confinamento obrigatório devido à covid-19 podem votar presencialmente a 30 de janeiro para as eleições legislativas.

Recomendações do Governo para as eleições de 30 de janeiro

Recomendação para os não isolados votarem das 8h00 às 18h00, os isolados das 18h00 às 19h00;

Os isolados devem ir votar a pé ou em viatura própria;

Não devem usar transportes públicos;

Use a sua própria esferográfica ou caneta;

Não vai haver circuitos separados nas assembleias de voto;

Não há pedido de documentação;

Sair para ir votar é mais uma exceção, como já existem outras