Legislativas: Rio acusa PS de querer continuar a "empobrecer alegremente"

O presidente do PSD acusou hoje o PS de querer continuar a "empobrecer alegremente", numa iniciativa em que só encerrou o debate devido a um sangramento no nariz, que o obrigou a ausentar-se cerca de 40 minutos.

"Queria pedir desculpa de não poder ter estado todo o tempo, mas começar a deitar sangue para aqui era um 31, e nós não estamos para o 31, estamos mesmo para o 30 de janeiro, e é esse 30 que nós queremos", afirmou Rui Rio, em tom bem-disposto, numa referência à data das eleições legislativas antecipadas.

Após a ausência durante grande parte do tempo das "Conversas Centrais", hoje sobre Economia e Finanças, em Vila Real, Rio foi recebido com aplausos de pé pelos apoiantes e falou apenas oito minutos, reiterando as críticas ao PS nestas áreas.

"Quando o PS diz que vai continuar com a mesma política, que tem de se baixar o IRS imediatamente e não o IRC, e que nós não gostamos das pessoas e eles é que gostam (...) o que o PS está a dizer é que vamos continuar na mesma a empobrecer alegremente", disse.

Rui Rio reiterou que a opção deve ser dar "incentivos às empresas para investirem mais, produzirem mais, para poderem logo em seguida pagar melhores salários".