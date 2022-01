Legislativas. Jerónimo de Sousa regressa à campanha no dia 26

O regresso do secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, à campanha eleitoral, está previsto para a próxima quarta-feira, existindo na véspera uma avaliação da sua recuperação, divulgou o partido nesta quinta-feira.

"No quadro da recuperação em curso da cirurgia a que foi submetido, será realizada uma avaliação desse andamento na próxima terça-feira, prevendo-se a participação do secretário-geral na campanha eleitoral da CDU a partir de quarta-feira, dia 26 de Janeiro", lê-se na nota do PCP.

O líder comunista, João Oliveira, que é o "rosto" da campanha da CDU desde que João Ferreira testou positivo ao SARS-CoV-2, permanece na caravana nacional da coligação pelo menos até segunda-feira, disse à Lusa fonte oficial do PCP.

O secretário-geral do PCP foi substituído no arranque da campanha eleitoral depois de ser submetido a uma cirurgia de urgência, em 13 de janeiro, à carótida interna esquerda.

Jerónimo de Sousa está a recuperar em casa, depois de ter tido alta médica na segunda-feira.

Nas legislativas de 2019, a CDU obteve 332.473 votos, ou seja, 6,33% do total de votantes (5.251.064) e elegeu 12 deputados (dez do PCP e dois do PEV).