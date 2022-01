Legislativas. Confinados devem votar entre as 18h00 e as 19h00

O Governo recomenda aos eleitores que se encontram em confinamento obrigatório devido à Covid-19 que, no dia 30 de janeiro, votem entre as 18h00 e as 19h00, aconselhando os restantes cidadãos a fazê-lo entre as 8h00 e as 18h00.

O Conselho de Ministros aprovou nesta quinta-feira uma norma que contempla uma exceção para as pessoas em situação de confinamento obrigatório devido à Covid-19 poderem sair de casa a 30 de janeiro para votarem.

"O Governo recomenda que as pessoas que não estão confinadas votem no período entre as 8h00 e as 18h00 e as pessoas que estão em confinamento, e que nesse dia vão poder sair, exerçam o direito de voto entre as 18h00 e as 19h00", afirmou a ministra da Administração Interna Francisca Van Dunem, na conferência de imprensa após o Conselho de Ministros.