João Oliveira quer saber se "PS recusa convergência com a CDU"

O líder parlamentar comunista, João Oliveira, exige que o PS clarifique de uma vez por todas se está disponível para uma convergência com a CDU que afaste a direita do poder.

No debate desta quinta-feira das rádios Renascença, Antena 1 e TSF, com a maioria dos líderes dos principais partidos, o primeiro-ministro e líder do PS, António Costa, apenas reiterou os limites que tem traçado para o diálogo à esquerda.

O líder parlamentar comunista sublinha que, mais do que nunca, a CDU tem dado provas que está aberta ao diálogo.

“Há neste momento uma exigência de clarificação por parte do PS. O PS tem de responder à pergunta que hoje foi feita [no Debate da Rádio]. O PS recusa a convergência com a CDU que permita impedir a direita de ter, novamente, capacidade de decisão do ponto de vista das decisões nacionais e que permita essa convergência necessária para as soluções para o país ou não? O PS recusa essas convergências?”, questiona João Oliveira.

“A CDU continuará a ser a força da convergência do ponto de vista político, social. Não temos uma perspetiva de autosuficiência. A perspetiva que nós temos é que é preciso juntar muitas forças para garantir que haja condições para concretizar a política de que o país precisa. Cada voto e cada deputado da CDU é um voto nessa força de convergência e de soluções para o país”, sublinha o líder da campanha comunista.

Depois de se saber que Jerónimo de Sousa só vai regressar à campanha na próxima quarta-feira e não no fim de semana, como inicialmente tinha sido anunciado, após uma operação às carótidas, João Oliveira diz que não tem conhecimento de que o quadro clínico do secretário-geral do PCP tenha piorado.

Já questionado se vai aguentar continuar aos comandos da campanha da CDU, o líder parlamentar comunista diz não ter outra alternativa.

João Oliveira falava aos jornalistas depois de ter feito uma viagem de comboio na Linha do Oeste, entre o Bombarral e as Caldas da Rainha.

A caravana da CDU segue agora para Marinha Grande, onde às 18h30, tem previsto um comício sobre a defesa do ambiente.