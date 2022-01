Debate da Rádio. Partidos rejeitam referendo à eutanásia

Os líderes partidários que hoje participaram no debate nas rádios no âmbito das eleições legislativas rejeitaram de forma unânime a realização de um referendo sobre a morte medicamente assistida, tendo estado ausentes PSD e Chega.

A pergunta de resposta rápida "sim ou não" foi feita aos líderes partidários já na reta final do último debate no âmbito das eleições legislativas, transmitido pela Renascença, Antena 1 e TSF, a partir das instalações da RTP, em Lisboa, no qual estiveram ausentes o presidente do PSD, Rui Rio, e do Chega, André Ventura, alegando motivos de agenda.

Inês Sousa Real, porta-voz do PAN, defendeu que "há direitos humanos que não se referendam", acrescentando que a lei da morte medicamente assistida "já foi amplamente debatida na Assembleia da República".