Voto dos confinados. Rio "estranha um bocado" a demora da decisão

O presidente do PSD, Rui Rio, estranha a demora na divulgação do parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre o voto dos cidadãos isolados.



“Estranho um bocado a demora do parecer, ainda por cima ontem [terça-feira] não foi entregue a tempo e horas. Não é a melhor forma”, afirmou Rui Rio aos jornalistas.

O líder social-democrata diz ter uma opinião sobre o assunto, mas prefere aguardar pela conferência de imprensa da ministra da Administração Interna, Francisca Van Dunem, marcada para as 13h00 desta quarta-feira.

Uma coisa é certa, diz Rui Rio: estamos cada vez mais perto das eleições e os municípios precisam de saber como se organizar.

“Vamos aguardar para saber o que a ministra vai dizer, porque nós temos rapidamente de saber como é que as coisas vão funcionar para funcionar minimamente bem.”

Rui Rio promete comentar a decisão do Governo sobre o voto dos eleitores confinados devido à Covid-19, com base no parecer da PGR.

“Vamos aguardar aquilo que o Governo vai dizer e, em face daquilo que o Governo disser, direi se mais ou menos de acordo. Mas já todos me conhecem. Não estou à espera do que o Governo vai fazer para obrigatoriamente dizer mal daquilo que o Governo vai fazer. Não necessariamente”, sublinhou.