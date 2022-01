PSD quer menos professores contratados, mas não tenciona fazer "revolução na Educação"

O antigo ministro da Educação David Justino rejeita uma revolução no setor caso o PSD seja Governo.



O PSD defende a introdução de exames finais e de aferição no final de cada ciclo de ensino, mas isso não significa mudar tudo na Educação, afirma David Justino em declarações ao programa Casa Comum, da Renascença.

"Fazer uma revolução completa das bases fundamentais do sistema educativo por cada ministro que aparece é uma peditório para o qual não dou e o PSD não está disponível para isso.”

O “vice” do PSD defende que “qualquer medida que seja tomada tem que partir da avaliação da situação existente”.

“Não poderemos aqui andar a fazer constantes revoluções. O sistema de ensino não vive de revoluções, vive de continuidade das políticas e de alguma estabilidade", sublinha.

“Vamos ter a geração pior preparada”

No programa Casa Comum desta semana, David Justino mostra-se muito preocupado com o impacto da pandemia de Covid-19 nos alunos, apesar do esforço de professores e escolas.

"O plano de recuperação de aprendizagens deu em nada. As escolas têm feito um esforço enorme no sentido de recuperar as aprendizagens dos alunos, mas o plano não existe e não está a ser aplicado. Há sim boa vontade por parte dos professores e das escolas.”