"Preso por ter cão, preso por não ter". Rio desvaloriza observações por causa de ajuntamentos na campanha

No dia em que andou por terras de voto tradicional no PS, em Setúbal e Castelo Branco, Rui Rio teve arruadas muito menos numerosas - mas não menos efusivas - do que em Lisboa e em Barcelos.



O tema do distanciamento social entrou na campanha laranja, esta terça-feira, com Rui Rio a ser questionado sobre o elevado número de pessoas que acompanham as ações de rua do PSD, precisamente no dia em que João Ferreira foi obrigado a abandonar a campanha da CDU por ter testado positivo à Covid-19.

De manhã, em Setúbal, o candidato social-democrata desejou as melhoras a João Ferreira.

À tarde, confrontado com os eventuais riscos associados aos ajuntamentos na caravana laranja, o líder do PSD neutralizou essa observação.

"Dizem que é preso por ter cão e preso por não ter. Tanto faz dar na cabeça como na cabeça dar. Há várias expressões populares para isso. Se nós não tivéssemos ninguém, era a campanha que era fraca, que era murcha, que era isto, que era aquilo. Se tem muita gente, é perigoso por causa da Covid", referiu, para, logo a seguir, sublinhar que preferiria "saber se destes casos mais graves, de pessoas internadas ou que vieram a falecer qual é a taxa de vacinação dessas pessoas e se essas pessoas faleceram por causa da Covid ou se já tinham outras doenças associadas, em função da idade. Para Portugal é vital saber-se isso".

Mas, e se ficar infetado? "Naturalmente, irei para casa e vou cumprir a lei".

E, se assim for, quem substitui o líder? “Depois vejo quem vem para o terreno, mas vêm muitos, temos João como eles têm, temos sem ser João”, rematou sorridente.

Contactos com a população, arruadas e a "comunicação social, que não sai da frente"

O diretor de campanha do PSD pretende manter todas as ações de rua previstas, apesar dos grandes aglomerados que se têm juntado, atribuindo as concentrações à "mobilização" que não esperava e admitindo tentar controlar o fluxo.

José Silvano entende que o partido não tem "culpa que algumas vezes as pessoas venham em demasiado", frisando que o partido não tem organizado arruadas, apelidando-as antes de "visitas a comércios" que se tornam "arruadas porque se junta demasiada gente".

O secretário-geral do PSD comprometeu-se a tentar controlar "o fluxo" da mobilização, designadamente ao "não divulgar tanto" as ações de campanha.

No entanto, atribuindo o aglomerado de pessoas que o PSD tem juntado a uma "mobilização" que o partido não esperava e à "comunicação social, que não sai da frente", José Silvano reiterou que o partido não vai abdicar das ações junto da população: "Nós não vamos deixar a campanha de rua por causa das pessoas, nalguns casos, se concentrarem mais. Asseguraremos as condições, mas não vamos cortar a campanha de rua", afirmou.