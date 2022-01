Isolados podem sair no dia 30 para ir votar "em horário específico"

Quem está em isolamento vai poder sair para ir votar no dia 30, diz o parecer da Procuradoria-Geral da República, divulgado pela ministra da Administração Interna, Francisca Van Dunem. Há também a recomendação que esta votação seja feita "dentro de um horário específico".

A ministra da Administração Interna revelou a solução pensada para os milhares de portugueses que se estima que no dia 30 de janeiro vão estar em isolamento quer porque testaram positivo para a Covid-19, quer porque coabitam com quem testou positivo.

A ministra não garantiu hora certa para essa votação, mas será feita uma recomendação para que as pessoas nesta circunstância devem votar "no final do dia", "provavelmente, a última hora, entre as 18h e as 19h00".

A diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, também presente na conferência de imprensa considerou que "esta solução vai minimizar o risco de contágio". Graça Freitas explicou que a votação de cidadãos isolados decorrerá nos "mesmos espaços, mas em horário diferente".

Graça Freitas pede que as pessoas nesta condição que saiam para ir votar não utilizem transportes públicos, optem "por viatura própria ou ir a pé".

A conferência de imprensa com Van Dunem chegou a estar marcada para as 19h00 de terça-feira, mas foi adiada porque, alegou o Ministério da Administração Interna, ainda não tinha recebido o parecer sobre este assunto pedido à Procuradoria-Geral da República (PGR).



O tema tem marcado a campanha eleitoral com vários partidos a contestarem o facto de as decisões ainda não terem sido conhecidas.