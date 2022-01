Dia de debate de partidos sem assento parlamentar é dia de humor nas redes

Na última terça-feira, foi dia de debate dos partidos sem assento parlamentar na televisão, e isso trouxe uma dinâmica "diferente" às redes sociais. Gustavo Cardoso, investigador do Media Lab do ISCTE, fala de uma "mudança de registo brutal", com "muito menos política" em termos de discussão, e "muito mais humor em torno dos candidatos".

O momento que mais marcou a noite nas redes, para o investigador, foi o do "elefante na sala" de Bruno Tiago. O candidato da Alternativa Democrática Nacional (ADN) recusou entrar no debate por não querer fazer teste à Covid-19 e participou através de videochamada. A certa altura, recorreu a um elefante, em peluche, para falar daquilo que considera o "elefante na sala" do debate político - a pandemia.