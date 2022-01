Rio em terreno de esquerda. Se o PSD ganhar as legislativas “sai a sorte grande” a Portugal

O terreno é, por tradição, de esquerda, mas isso não intimida o líder do PSD que, esta manhã, percorreu a partir da Praça Bocage, as estreitas ruas do centro histórico de Setúbal, à procura do contato com a população e comerciantes da zona.

No estilo bem-humorado que o caracteriza, entre raspadinhas e jogos, numa das Casas da Sorte da cidade, Rui Rio acabou mesmo por afirmar que se o PSD ganhar as eleições legislativas “sai a sorte grande” a Portugal.

“É melhor do que sair a sorte grande se votarem no PSD”, disse, e, já na rua, aos jornalistas, voltaria a sublinhar a ideia: “Se o PSD ganhar as eleições sai a sorte grande a Portugal, é isso que eu estava a dizer”.

Mesmo jogando “muitas vezes”, Rui admitiu que nunca lhe “saiu nada que se visse”, nada que o demova de mostrar “confiança” para ganhar o ato eleitoral de 30 de janeiro, tanto mais que é sua convicção que o voto dos portugueses vai “no sentido contrário” ao resultado das sondagens.

Nas legislativas de 2019, o PS foi o partido vencedor e o PSD foi o terceiro partido mais votado no distrito de Setúbal, com três deputados eleitos. Agora, o objetivo é eleger, pelo menos, mais um, não apenas em Setúbal, mas em distritos onde os socialistas são mais fortes.

“A zona de esquerda onde há mais força é, justamente, Lisboa e Setúbal, e é onde nós podemos subir para contrariar isso. Em Castelo Branco, por exemplo, subir é fácil, na Guarda também podemos. Conquistar Beja e Évora também é possível, onde não temos deputado, Portalegre também”, adiantou, sublinhando ter “noção de como as coisas podem funcionar”.