Debate da Rádio. Candidatos respondem às questões da Renascença, TSF e Antena 1

Renascença, TSF e Antena 1 voltam a juntar-se para o Debate da Rádio. Na quinta-feira, dia 20, entre as 9h00 e as 11h00, os candidatos dos partidos com assento parlamentar vão responder às perguntas e explicar as propostas que apresentam para o país.

As jornalistas Natália Carvalho (Antena 1), Judith Meneses e Sousa (TSF) e Susana Madureira Martins (Renascença) são as responsáveis pelas questões e pela moderação do debate, que pode ser ouvido nas três rádios em simultâneo, mas também acompanhado nas plataformas digitais, via ‘streaming’ vídeo.

Poderá ainda ser visto nos canais informativos RTP3, SIC Notícias e CNN Portugal.

Este é o último grande debate entre os líderes dos partidos com representação parlamentar, antes das eleições legislativas de 30 de janeiro. No dia 23, votam os eleitores inscritos para o voto antecipado e em mobilidade.