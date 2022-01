"Cheguem-se os 'Joões' à frente." Na freguesia comunista de Couço pede-se um sucessor para Jerónimo

“É cá dos nossos, do povo, tem muita tarimba. Os velhos já não sabem nada, têm de ser os novos a puxar pelo partido. E se ele agora fizesse acordo com o governo, sempre conseguíamos passar mais qualquer coisinha”.

Na Freguesia do Couço, em Coruche, terra “onde os novos não se governam”, o aparelho partidário da CDU enche a Casa do Povo, mas não é capaz de parar nem por instantes uma boa e velha bisca, ali ao lado, na Praça 25 de abril.

Hospital mais próximo fica a 70 quilómetros

É com Albino Silva que apressamos o passo até à Casa do Povo do Couço. Nas ruas, um carro aparelhado de propaganda a levar a Carvalhesa a cada esquina, sendo certo que quem por ali passa, já a sabe de cor.

“Costumamos dizer que aqui, no Couço, os comunistas são porta sim, porta não e, ali ao lado, em Santa Justa, são porta sim, porta sim. Mas a população está muito envelhecida e é também por isso que tem havido aqui uma quebra no eleitorado da CDU. Morrem aqui cerca de 50 a 60 pessoas por ano”.

A juntar-se a uma população envelhecida, também a alienação política de alguns que, apesar de continuarem a votar, “vão ficando cansados e sem esperança”.

“Há princípios que a CDU defende ao nível do aumento das pensões e do investimento no Serviço Nacional de Saúde (SNS). Nós, aqui, estamos a 70 quilómetros do Hospital Distrital de Santarém. Não temos bombeiros. E, quando há uma emergência, os bombeiros chegam duas horas depois. Uma pessoa aqui não sobrevive a um AVC se for importante atuar na primeira hora”.

E são mais as vozes de descontentamento que, à porta da Casa do Povo, se vão ouvindo.

“No Couço temos um centro de saúde, mas eu já há um ano que não tenho médico. Como é que eu vou para um hospital que fica a tantos quilómetros com as dificuldades de mobilidade que tenho?!”, questiona Manuel Ferreira.

João Ferreira defende o aumento das pensões e o SNS

Desabafos que João Ferreira não precisou de ouvir antes de ser recebido por um público já fiel, na Casa do Povo do Couço. Até porque como o mesmo relembrou, já por ali tinha passado nas presidenciais do ano passado e nas europeias de 2019. O que não mudou, foi o discurso: centrado no investimento no Serviço Nacional de Saúde e nas pensões.