Legislativas. Porque é que existe um período de campanha eleitoral oficial?

Apesar da pandemia, as caravanas partidárias já começaram a percorrer o país. A campanha oficial para as eleições do próximo dia 30 de janeiro começou no domingo.

Mas o que distingue este período, tendo em conta que ninguém proíbe os partidos de organizarem comícios e apelarem ao voto mesmo fora da campanha?

A existência de um período de campanha eleitoral oficial está relacionado com os meios e a proteção especial de que gozam as candidaturas durante esta fase, de duas semanas, até às eleições.

Quais as vantagens?

Na perspetiva de quem vota, a diferença é pouca ou nenhuma, a não ser que se assiste a uma intensificação das ações de propaganda pelo país. No entanto, para os partidos há várias vantagens: qualquer candidato pode livremente fazer campanha em todo o país, têm direito a igual tratamento por parte de entidades públicas e privadas e têm também direito a tempos de antena nas rádios e televisões para além de ainda terem espaços especiais para afixar cartazes.