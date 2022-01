Legislativas. Debates televisivos tiveram mais audiência do que em 2019

Veja também:

Os debates televisivos a contar para as eleições legislativas de 30 de janeiro registaram audiências superiores a 2019 e os três confrontos mais vistos foram transmitidos pela SIC, de acordo com a análise da Universal McCann.

A série de debates teve início em 2 de janeiro, com o frente a frente entre António Costa (PS) e Rui Tavares (Livre), e terminou no sábado com o debate entre Rui Rio (PSD) e Inês Sousa Real (PAN).

"Olhando individualmente para cada um dos debates realizados nos canais generalistas e respetivos canais de informação, vemos que os três mais vistos foram transmitidos pela SIC", refere a Universal McCann (UM), agência de meios do grupo Mediabrands, que analisou as audiências dos debates para as legislativas.

"O primeiro, que opôs o atual primeiro-ministro [António Costa] a Francisco Rodrigues dos Santos [CDS], atingiu uma audiência média 1,454 milhões de telespetadores, a que correspondeu um 'share' de 26,6%", seguindo-se o frente a frente "entre Catarina Martins [BE] e Rui Rio (audiência média de 1,412 milhões de telespetadores, "share" de 26,1%)", destaca.

A completar o "top 3" esteve o debate entre André Ventura (Chega) e Rui Rio, com uma audiência média de 1,296 milhões de telespetadores e um "share" de 24,4%.