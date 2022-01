Falta de professores será "pandemia académica da década"

Os programas eleitorais dos vários partidos são escassos no que toca a promessas e estratégias para resolver a falta de docentes nos estabelecimentos de ensino e isso surpreende quem é formador, quem no terreno prepara estes profissionais há pelo menos três décadas.

“Valia a pena dizer aos jovens que esta é uma carreira com futuro, que garante estabilidade e a progressão é automática. Hoje, o ordenado de um educador de infância ou professor ensino básico é equiparado a um médico em início de carreira . É um salário já bom comparativamente com outras profissões. Tem um horário de trabalho reduzido em relação a outras carreiras”, indica.

“Suponho que os professores são a única profissão pública que nunca teve direito a um subsídio de residência . Todos, desde médicos, militares e políticos têm subsídios de deslocação e os professores não têm porquê? As escolas deviam ter autonomia para as contratações. Quem é que quer ir trabalhar por 400 ou 500 euros para dar 8 horas de aulas numa terra diferente daquela em que reside?”, questiona.

No terreno são bem conhecidas as dificuldades de quem tem de andar sempre com a casa às costas; o desânimo e as dificuldades financeiras de quem escolheu a vida do ensino. Carlos Ceia garante que há medidas (bem conhecidas) que podem ajudar .

O docente, e formador há mais de 30 anos, adianta que “é preciso que as instituições de ensino superior entendam o problema e ajudem o país a formar mais professores. Depois, é preciso convencer os jovens licenciados que a carreira é atrativa e valorizada de forma justa”. E acrescenta: “uma medida que podia ajudar muito a convencer seriam as bolsas de formação . Conheço muitos jovens que gostavam de fazer mestrado, mas os pais ficaram desempregados. Eles têm de trabalhar e não têm dinheiro nem tempo para se dedicar. O país precisa de aceitar que tem de fazer esse investimento . Não há cursos e formação em todos os pontos do país, muitos estão deslocados e é uma despesa e investimento grandes e o Estado tem de ajudar!”.

E para estimular o interesse dos jovens pela Educação, o caminho deve ser feito em duas dimensões: “o Estado, que tantas campanhas tem feito para vacinação contra a Covid e até de prevenção dos fogos, poderia também promover juntos dos jovens que vão concluir o 12.º ano campanhas para eles entrarem na carreira docente e acabar com a ideia de que há excesso de professores, que são mal pagos, mal tratados, não lhes contam tempo de serviço. Porque isso é o que eles veem nos noticiários e ninguém lhes faz o contraponto”, critica.

“É preciso um aumento de vagas para os cursos. Na nossa instituição, já tivemos 180 vagas para curso do 1.º ano e neste momento só temos autorizadas 40. Há claramente uma grande redução de oferta formativa para docentes”, afirma.

Não docentes a dar aulas? “É um risco grande”

O Governo socialista, agora colocado em eleições, abordou a possibilidade de recurso a um método usado após o 25 de Abril, altura em que se chamaram licenciados para dar aulas, mas estes especialistas veem grandes riscos nisso.

O catedrático Carlos Ceia não tem dúvidas em dizer que “é um risco grande. Essa é a solução mais fácil. Chamar licenciados e voltar a ter modelo de profissionalização em exercício. É arriscado. Resolve o problema a curto prazo e põe em risco a qualidade do ensino, como é obvio”.

Outro dos caminhos apontados muitas vezes passa por diminuir o período de formação dos professores.

“Não posso concordar em ter uma formação mais curta. Aquilo que vemos é que os jovens chegam do ensino secundário com uma preparação cada vez mais deficiente e, se vamos encurtar essa formação, isto é um ciclo vicioso: vão ser piores professores e preparar pior as futuras gerações”, argumenta António Pontes de Carvalho, acrescentando: “Foi uma luta grande, durante décadas, para conseguir que a formação de educadores de infância e básico fosse feita em ensino superior. Lembro-me de em várias reuniões ter na altura deputados a dizer que para cuidar e ensinar crianças bastava ser meiguinho sem licenciatura e tratar as crianças bem. Isso desapareceu, felizmente”.

“Reduzir a formação seria um retrocesso civilizacional grave e preocupante”, defende. “Formação abreviada e em cima do joelho é um erro tremendo. Já tivemos isso no passado, no pós-25 de Abril: qualquer pessoa com licenciatura e sem formação pedagógica podia dar aulas e deu mau resultado. Foi um ganho, na altura, em quantidade com mais oferta formativa, mas agora o que precisamos é travar a batalha também da qualidade e contratar com qualidade”, reforça.