Sem Jerónimo, mas com dois “Joões”, CDU aposta em Lisboa e Setúbal

Nem mesmo uma pandemia convence os comunistas a retirarem da agenda eleitoral o contacto com os militantes. Os almoços em mesas corridas e cadeiras de plástico estão fora dos planos e os jantares ornamentados com bandeiras vermelhas ao som de "Avante Camarada!" ou outras músicas do reportório comunista também. O resto nunca, não fosse a CDU “decisiva na luta de todos os dias”. Que luta é essa nestas legislativas? Já lá vamos.

A coligação vai estar no terreno nas próximas duas semanas, cumprindo aquela que vai ser mais uma campanha atípica. E não, não nos referimos apenas à Covid-19: é que só na reta final a CDU deverá contar com o rosto mais emblemático – Jerónimo de Sousa, que está a recuperar de uma cirurgia de urgência.

Até ao regresso do líder do PCP, caberá a João Ferreira, vereador na Câmara de Lisboa, e a João Oliveira, líder parlamentar, dividirem os quilómetros de estrada. Se a ausência inesperada de Jerónimo terá impacto na dinâmica da campanha e no resultado eleitoral? João Ferreira já veio garantir que “a CDU não é uma força de um homem só, nem de dois, nem de três”.

Com os comunistas a admitirem “convergência” com o PS, mas com António Costa “sem confiança” na Geringonça, o divórcio poderá estar consumado, mas as prioridades da CDU nesta campanha são outras: “afastar a direita” e recuperar eleitorado depois da queda de 17 para 12 deputados nas legislativas de 2019. Desta vez, apostando mais em Lisboa e Setúbal, mas não esquecendo locais emblemáticos, como a freguesia do Couço, concelho de Coruche, um dos bastiões comunistas na região do Alto Alentejo e Ribatejo.