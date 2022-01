Rio começa campanha a acusar Costa de mentir aos portugueses

"É assim que eles agora dizem, que o PSD vai querer privatizar a Segurança Social. Nunca o PSD disse isso, ninguém vai pôr o futuro das pensões na bolsa. O PS ouviu-me a dizer isso, mas insiste nessa mentira para tentar amedrontar as pessoas", crítica o candidato do PSD ao cargo de primeiro-ministro.

As palavras do líder social democrata ocorreram esta tarde em Barcelos na primeira ação de campanha para as Legislativas que ocorrem a 30 de janeiro.

Rui Rio acusou António Costa de mentir aos portugueses sobre as propostas do PSD para a saúde e para a segurança social.

Rio lamenta ainda que o PS deturpe as ideias do partido em relação à saúde "Dizem que nós queríamos por os portugueses a pagar o SNS, pagam com os seus impostos, mas não pagam quando vão ao hospital. Nem pagam, nem vão continuar a pagar. O PS sabe disso, mas quer continuar a mentir e amedrontar as pessoas. Não é forma de fazer campanha eleitoral, e eu espero que isto mude", pede.

Rio atacou ainda as sondagens que alargam as distâncias entre PS e PSD, lembrando os exemplos de Carlos Moedas em Lisboa e o seu próprio exemplo quando foi eleito presidente da Câmara Municipal do Porto.

" A cada dia que passa, quanto mais subimos, mais sondagens fazem a dizer que a distância é cada vez maior", disse o candidato.