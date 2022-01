Nova sondagem. PS recupera queda e PSD perde fôlego na corrida eleitoral

O Chega (9%) supera agora o Bloco de Esquerda (7,4%) . Seguem-se a CDU, com 5%, IL (4,8%), PAN (2,1%)e CDS (1,8%).

Já o PSD perde fôlego e está agora com 28,5% , numa queda de mais de 5% face ao mês anterior, antes dos debates televisivos Importa, contudo, referir que o trabalho de campo foi realizado antes do frente a frente entre os dois líderes, Rio e Costa.

De acordo com o inquérito de opinião, realizado entre 6 e 12 de Janeiro, o partido liderado por António Costa soma 38% das intenções de voto , num aumento de 3% face a dezembro.

O Partido Socialista mantém o crescimento nas intenções de voto e distancia-se cada vez mais do PSD , revela a última sondagem da Aximage, para o JN , DN e TSF.

Sondagem das Sondagens

Com este novo inquérito de opinião, o agregador de sondagens da Renascença estima que, se as eleições fossem hoje, o PS venceria, sem maioria absoluta, com 38% dos votos.