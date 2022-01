Legislativas: Ventura diz que Rui Rio ou governa com o Chega ou "põe-se nos braços do PS"

O presidente do Chega, André Ventura, defendeu hoje que Rui Rio apenas tem "dois caminhos" nestas legislativas, que passam por aceitar governar com o seu partido ou "pôr-se nos braços" do Partido Socialista.

Questionado sobre a abertura de Rui Rio para dialogar com o PAN, após as legislativas de 30 de janeiro, André Ventura considerou que essa posição é "lamentável e é o desespero final" do PSD.

"Primeiro, queria apoiar um Governo do PS e António Costa virou-lhe as costas. Depois, disse que faria um Governo com o CDS-PP e a Iniciativa Liberal, [...] mas infelizmente o CDS-PP estava com 1,3% nas sondagens e a IL com 3% e qualquer coisa. Isto significa que Rui Rio sabe muito bem que só tem dois caminhos: governar com o Chega ou pôr-se nos braços do PS", frisou o líder do partido de extrema-direita, que falava aos jornalistas antes de uma arruada na Batalha, no distrito de Leiria.