Legislativas: PAN exige "forte compromisso" para erradicar habitações precárias até 2030

A líder do PAN, Inês Sousa Real, exigiu hoje "um forte compromisso" do país para a erradicação de barracas e habitações precárias, até 2030, sugerindo o recurso a fundos europeus e a poupanças com as PPP"s.

"Temos menos de uma década para o conseguir, mas tem que haver um forte compromisso", afirmou a porta-voz e deputada do partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN), durante uma visita à Quinta do Ferro, na Graça, em Lisboa.

Conduzida por Rosa Gomes, da associação de moradores e proprietários, Inês Sousa Real visitou este bairro com casas degradadas que fica entre a Graça e Santa Apolónia, falou com moradores e conheceu as condições das habitações.

A porta-voz do PAN, que voltou agora ao bairro que já tinha visitado há cerca de um ano e meio, constatou que pouco mudou desde então, com exceção para o realojamento de pessoas que viviam em situação de sem-abrigo.