Legislativas: Líder do CDS diz que Rio "está equivocado" e fala em ausência de planeamento do voto

O presidente do CDS-PP considerou hoje que o líder do PSD, Rui Rio, "está equivocado" sobre como se processa o voto antecipado em mobilidade e criticou o Governo, que "falhou na antecipação e no planeamento" das eleições. "As declarações do doutor Rui Rio permitem-me concluir que está equivocado quanto ao modelo do voto antecipado em mobilidade, porque as pessoas votam nas áreas em que é permitido mas de facto o seu voto conta para eleger deputados precisamente na zona onde estão recenseadas", afirmou Francisco Rodrigues dos Santos. Numa ação de campanha em Castelo Branco, o líder centrista foi instado a comentar as palavras de Rui Rio, que na rede social Twitter escreveu: "O Dr. António Costa arranjou uma forma airosa de evitar ter de fazer o que sabe que não é bom para Portugal; ter de votar nele próprio. Chapeau!", depois de o líder socialista ter anunciado que pretende votar no dia 23 de janeiro, no Porto.

Questionado sobre o tema à margem de uma arrumada em Barcelos (Braga), Rio desdramatizou e classificou como "uma brincadeira", dizendo que a campanha eleitoral também tem de ser "alegre e com alguma piada". O presidente do CDS-PP disse que não vai seguir o exemplo de António Costa e vai exercer o seu direito de voto no dia das eleições, a 30 de janeiro, sustentando que "os partidos políticos, os seus líderes, candidatos, devem também dar o exemplo às pessoas" porque "é o dia em que a maior parte dos portugueses poderão exercer o seu direito de voto". E criticou o Governo, que "falhou na antecipação e no planeamento do voto no dia 30 de janeiro uma vez mais", apontando que o executivo "corre atrás do prejuízo", e defendeu que esta solução "está coxa" e "vai impedir muitos portugueses de exercer o seu direito de voto". "Não era muito difícil prever e adivinhar que, com a escalada de contágios e com a possibilidade de aparecimento de novas variantes, sobretudo nas estações mais frias, que houvesse muitos portugueses impedidos de exercer o seu direito de voto", considerou.