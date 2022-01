Legislativas: IL diz que apelo ao voto útil é a "maldição" dos partidos pequenos

O presidente da Iniciativa Liberal (IL) disse hoje que o apelo ao voto útil é possivelmente a "maldição" dos partidos pequenos, porque a utilidade do mesmo não se prende só com ganhar as eleições, mas como influenciar políticas.

"Nós sabíamos desde o princípio, desde a marcação das eleições, que o apelo ao voto útil se ia tornar o centro da campanha dos partidos grandes e é, provavelmente, a maldição dos partidos pequenos por as pessoas acharem que eles não são tão úteis porque não podem ganhar", afirmou João Cotrim Figueiredo, durante uma ação de campanha por Aveiro.

De visita à Festa de São Gonçalinho, Cotrim Figueiredo assumiu que tem tentado explicar às pessoas que a utilidade do voto não tem só a ver com o ganhar as eleições legislativas de 30 de janeiro, mas com a forma como influencia as políticas.